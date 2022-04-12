Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

12.04.2022 15:09

Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandıANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Nurettin Kurt (59), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Nurettin Kurt (59), gözyaşları arasında toprağa verildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Nurettin Kurt, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Kurt için bugün Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kurt'un ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Kurt'un eşi Nuray, çocukları Bileda ve Rüzgar tabut başında gözyaşı döktü. Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. MESLEĞE 1985'TE BAŞLADI

Tokat- Zile doğumlu Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti. 1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt, 2017 yılının aralık ayında emekli oldu. Meslek hayatına birçok ödül sığdıran Kurt'un 'Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci' isimli kitabı bulunuyor.

Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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