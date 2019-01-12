Son Dakika Haberleri: Gazeteci Okan Ateş'in Acı Günü

Gazeteci Okan Ateş'in Acı Günü

18 dakika önce

Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarından gazeteci Okan Ateş'in babası Abbas Ateş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Okan Ateş'in Acı Günü, System.String[]
Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarından gazeteci Okan Ateş'in babası Abbas Ateş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abbas Ateş (63) için Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Ateş'in cenazesi öğle namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Çorum, Okan Ateş, 3. Sayfa
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