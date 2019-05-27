Son Dakika Haberleri: Gazeteci Önkibar'a saldırı soruşturması

Gazeteci Önkibar'a saldırı soruşturması

3 saat önce

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Önkibar'a saldırı soruşturması, System.String[]
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önkibar'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.A, İ.Y, İ.Ü ve İ.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:46 Kaynak: AA
Güncel
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