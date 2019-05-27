Gazeteci Önkibar'a saldırı soruşturması
3 saat önce
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:46 Kaynak: AA
Önkibar'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.A, İ.Y, İ.Ü ve İ.K emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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