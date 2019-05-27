Son Dakika Haberleri: Gazeteci Önkibar'a saldırı şüphelileri serbest

Gazeteci Önkibar'a saldırı şüphelileri serbest

3 saat önce

ANKARA'da, gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin yakınında düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Önkibar'a saldırı şüphelileri serbest, System.String[]
ANKARA'da, gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin yakınında düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Sabahattin Önkibar, önceki gün, Çankaya'daki evinin yakınında, aracından indiği sırada 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen saldırganlar ile bu kişilere otomobil kiraladığı ve olayla ilişkili olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İ.Y., İ.Ü., İ.A. ve İ.K.G., savcılık sorgularının ardından 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İ.Y., İ.Ü., İ.A. ve İ.K.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:24 Kaynak: DHA
Çankaya, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı Ekrem İmamoğlu, Yunan Gazeteciyle Çektirdiği Fotoğrafının Detaylarını Anlattı MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazeteci Önkibar'a saldırı şüphelileri serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]