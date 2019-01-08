Gazeteci Pelin Ünker'e Hapis Cezası

Cumhuriyet gazetesinde yaptığı bir haberde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım
'a "hakaret ve iftirada" bulunduğu gerekçesiyle yargılanan gazeteci Pelin Ünker'e, 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 8 bin 660 lira adli para cezası verildi. İstanbul
2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Binali Yıldırım ve oğulları adına avukat Muhammed Gök ile sanık Pelin Ünker ve avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen avukat Muhammed Gök, "Müvekkillerimin kişisel hakları ihlal edilerek hakaret ve iftira edilmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.
Son sözü sorulan sanık Pelin Ünker de söz konusu haberin gazetecilik faaliyeti olduğunu savunarak, "Yaptığım haberin suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Beraatımı talep ediyorum." dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Pelin Ünker'i "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 8 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı.
Mahkeme, sanığı ayrıca "iftira" suçundan da 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.
Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle, verilen cezaların ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.
Mahkeme ayrıca sanık Ünker'in üzerine atılı "iftira" suçunun basın yayın yoluyla işlenmiş olduğu gerekçesiyle, bu suçtan kurulan hükmün haberin yayımlandığı aynı ve eş değerde basın ve yayın organıyla ilan edilmesine, ilan masraflarının da sanık tarafından karşılanmasına hükmetti.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 2 ayrı iddianamede, Pelin Ünker'in Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde 6 Kasım
2017 tarihinden itibaren vergiden kurtulmak amacıyla yurt dışındaki şirketler üzerinden yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bir yazı dizisi kaleme aldığı belirtilmişti.
Sanık Ünker'in yazı dizisinde o dönem Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı olan Binali Yıldırım ve ailesinin de bu şekilde faaliyet gösterdiğine dair anlatımlarda bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin, Binali Yıldırım ve ailesini hedef alarak hukuka aykırı eylemlerde bulunduğu izlenimi oluşturacak şekilde dile getirdiği ve herhangi bir somut veriye dayanmayan "Hükümetin başı vergiden kaçıyor" şeklindeki ifadesinin basın özgürlüğü sınırları kapsamında vücut bulduğunun kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.
Hazırlanan iddianamelerde şüpheli Pelin Ünker'in Binali Yıldırım'a yönelik "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar, Bülent ve Erkam Yıldırım'a yönelik de "hakaret" ve "iftira" suçlarından 1 yıl 3 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.