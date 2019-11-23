Gazeteci Rahmi Turan Erdoğan'la parti liderliği için görüşen CHP'li iddiasının kaynağını açıkladı

Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'den bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkarak gizli bir görüşme yaptığı haberinin taraflarca yalanlanmasının ardından iddiayı ortaya atan gazeteci Rahmi Turan kaynağını açıkladı.



Gazeteci Rahmi Turan, köşe yazısında duyurduğu ancak gizli tuttuğu o ismin, Murarrem İnce olduğunu söylemişti. Ancak bu iddia Muharrem İnce tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan da ortaya atılan iddianın doğru olmadığını duyurdu.