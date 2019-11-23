Son Dakika Haberleri: Gazeteci Rahmi Turan Erdoğan'la parti liderliği için görüşen CHP'li iddiasının kaynağını açıkladı
Son Dakika Dünya Gazeteci Rahmi Turan Erdoğan'la parti liderliği için görüşen CHP'li iddiasının kaynağını açıkladı - Son Dakika Dünya

Gazeteci Rahmi Turan Erdoğan'la parti liderliği için görüşen CHP'li iddiasının kaynağını açıkladı

6 saat önce

Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'den bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkarak gizli bir görüşme yaptığı iddiasının taraflarca yalanlanmasının ardından iddiayı ortaya atan gazeteci Rahmi Turan kaynağını açıkladı.

Gazeteci Rahmi Turan Erdoğan'la parti liderliği için görüşen CHP'li iddiasının kaynağını açıkladı, System.String[]

Türkiye'de ana muhalefet partisi CHP'den bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkarak gizli bir görüşme yaptığı haberinin taraflarca yalanlanmasının ardından iddiayı ortaya atan gazeteci Rahmi Turan kaynağını açıkladı.


Gazeteci Rahmi Turan, köşe yazısında duyurduğu ancak gizli tuttuğu o ismin, Murarrem İnce olduğunu söylemişti. Ancak bu iddia Muharrem İnce tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan da ortaya atılan iddianın doğru olmadığını duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Rahmi Turan, Türkiye, Beştepe, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:51 
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