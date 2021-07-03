Gazeteci Ramazan Demir'in mutlu günü - Son Dakika

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, gazeteci Ramazan Demir ile meslektaşı Demet Aydemir'in düğün törenine katılarak hediye olarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir hafta tatil hediye etti.

Ağrı'da günlük yayın yapan Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ramazan Demir, düzenlenen düğün töreninde meslektaşı Demet Aydemir ile hayatını birleştirdi. Diyadin ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında damadın aile evinin bahçesinde düzenlenen düğün törenine Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, bürokratlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Davetliler müzik eşliğinde eğlenerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. 2014-2016 yılları arasında Ürgüp Kaymakamlığı yapan, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde vali yardımcılığı ile ilçe kaymakamlığı görevlerinde başarılı çalışmalarından dolayı göz dolduran şimdi de üstlendiği iki görevi başarılı şekilde yapan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, katıldığı düğün töreninde genç çifti tebrik edip düğün hediyesi olarak Türkiye'nin turizm kalbi olan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bir hafta balayına göndereceğini belirtti. - AĞRI