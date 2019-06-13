Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı
3 saat önce
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldıİSTANBUL - Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama...
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı
hakkında yakalama kararı çıkartıldı
İSTANBUL - Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı
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