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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı

3 saat önce

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldıİSTANBUL - Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama...

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı
İSTANBUL - Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:34 Kaynak: İHA
Rasim Ozan Kütahyalı, 3. Sayfa
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