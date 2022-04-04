Gazeteci Rauf Gerz, İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, Sultangazi ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Rauf Gerz'in (56) kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, bariyere çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gerz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gerz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.