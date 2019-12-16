Gazeteci Sağlam'a saldıran sanık: "Keşke yapmasaydım, elim kırılsaydı" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Sağlam'a saldıran sanık: 'Keşke yapmasaydım, elim kırılsaydı' - Son Dakika

Gazeteci Sağlam'a saldıran sanık: "Keşke yapmasaydım, elim kırılsaydı"

6 saat önce

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'a yapılan yumruklu saldırı sonucu açılan davanın ilk duruşmasında konuşan sanık Ümit Mor, psikolojik sorunları olduğunu ifade ederek pişman olduğunu söyledi.

Gazeteci Sağlam'a saldıran sanık:

Eskişehir'de gazeteci Hakkı Sağlam'a yapılan yumruklu saldırı sonucu açılan davanın ilk duruşmasında konuşan sanık Ümit Mor, psikolojik sorunları olduğunu ifade ederek pişman olduğunu söyledi.


Davadan önce Eskişehir Adliyesi önünde gazeteciler toplanarak bir açıklama yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, yapılan yumruklu saldırının basın özgürlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu söyledi. Karaca, "Bugün buraya Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hakkı Sağlam'a yapılan saldırıyla ilgili destek vermeye ve bu saldırıyı gerçekleştirenlere tepki göstermek için burada toplandık. Bu saldırılar sadece Eskişehir'de değil birçok şehirde basın mensuplarına yapılıyor. Bu saldırı esasında basın özgürlüğüne bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanların mutlaka ağır bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Çünkü basın mensupları halkın haber almasında büyük rol oynamakta. Halkın sorunlarını ve halkın hakkını korumakla görevli meslek örgütüdür. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka bu saldırıyı yapan ve yaptıranların ağır şekilde cezalandırılması gerekir. Bu konuyla ilgili Hakkı Sağlam ve basın özgürlüğüne destek veren başta baro başkanına ve avukatlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.


"Elim kırılsaydı da yapmasaydım"


Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın davasında tutuklu sanık Ümit M., müşteki Hakkı Sağlam, avukatlar ve gazeteciler katıldı. Görülen davada psikolojik sorunları olduğunu ifade ederek pişman olduğunu söyledi. Ümit M., "Barış Pınarı Harekatı dönemiydi. Bunlardan dolayı pişmanım. Ama söyleme gereksinimi duyduğum için söylüyorum. 32 gün hiç kimseyle konuşmadım. Çok milliyetçiyim. Yaptığım tek şey gündemi takip ediyorum. Yaptığım şeyden utanç duyuyorum. Keşke yapmasaydım, elim kırılsaydı. Hakkı beyle konuşacaktım. Söyleceklerim şundan ibaretti. Ben birlik beraberliğin dışında hiç bir şeyin peşinde değildim. Hakkı beye vurmak da istemedim. Olayın olduğu gün ben bekliyordum konuşacaktım sadece. Konuşacaktan kastım kötü bir şey söyleyecektim yine. Çünkü farklı bir tavırla gitmiştim. Ben bunu kabul ediyorum. Arkadaşım vardı yanımda. Onu gönderdim yanlış anlaşılmasın diye. Neden bir şehit haberi yok. Neden bir şehit annesinin feryadı yok. Bunları yazmıyordu. Hakkı bey bana refleksle bir anda hızlıca döndü. Ben hedef gözetmeksizin yumrukla vurdum. Sonrasında kaçtım zaten. Amacım kavga etmek olsaydı bunu yapmazdım. Hakkı beyden özür diliyorum. Kabul etse de etmese de haksızdım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.


Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk haline devam kararı verirken, duruşma 27 Aralık'a ertelendi. - ESKİŞEHİR

Hakkı Sağlam, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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