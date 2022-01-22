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Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı

22.01.2022 08:04

Bir televizyon programındaki konuşması nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Kabaş'ın sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstererek, "Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" dedi. Sedef Kabaş, sabaha karşı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.

AVUKATI DUYURDU

Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi. Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

"AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİK"

Kabaş'ın sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

"SEDEF EDEPSİZ, ARKASINA SIĞINANLAR DAHA EDEPSİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

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cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, AK Parti, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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