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GAZETECİ SEDEF KABAŞ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ - Son Dakika

GAZETECİ SEDEF KABAŞ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

14.02.2022 17:19

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve iki bakana karşı Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve iki bakana karşı Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın tahliye talebini de değerlendirecek.

İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş şüpheli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu mağdur sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor. (DHA)

GAZETECİ SEDEF KABAŞ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
GAZETECİ SEDEF KABAŞ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
GAZETECİ SEDEF KABAŞ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZETECİ SEDEF KABAŞ HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ - Son Dakika


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