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Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi! - Son Dakika

Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!

14.02.2022 17:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir televizyon programında söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın tahliye talebini de değerlendirecek.

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.

TOPLAM 12 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş, Hakaret, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi! - Son Dakika
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