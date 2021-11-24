Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de vefat etti - Son Dakika

Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında yaşamını yitirdi.

İzmir'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Özkaya, bugün hayata gözlerini yumdu.

Özkaya'nın cenazesi ikindi vakti İzmir'in Dikili ilçesi Bayburtlu Hasan Şentürk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dikili Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Özkaya'nın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, "Değerli meslektaşımız Sefa Özkaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özkaya'nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulundan mezun olduktan sonra mesleğe 1988'de Millet gazetesinde başlayan, Doğuş Ekonomi dergisi ve Anadolu Ajansında da bir süre çalışan Özkaya, uzun yıllar Hürriyet gazetesinde Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Hürriyet gazetesinden 2016'da emekli olan Özkaya, bir süredir Dikili'de yaşıyordu.

Özkaya, Sürekli Basın Kartı sahibiydi.