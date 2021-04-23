Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

23.04.2021 17:09
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İZMİR'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Selahattin Duman (71), Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İZMİR'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Selahattin Duman (71), Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gazeteci- yazar Selahattin Duman, 18 Temmuz 2020'de İzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobilinin kamyon ile çarpıştığı kazada yaralandı. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, tedaviye alındı. Duman, kolunun kırıldığı ve aort damarında büyüme meydana geldiği tespit edilince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya bağlı ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir kardiyoloji servisinde tedavi gören ve birkaç kez ameliyat olan Duman, dün saat 03.15'te, hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Kazaya bağlı olarak kalp yetmezliği tanısı koyulan Duman'ın ölüm nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan mizahi zekası ve usta kalemiyle anılan gazetecinin vefatı, pek çok ünlü ismin de aralarında bulunduğu dostları ve sevenlerini yasa boğdu.

Selahattin Duman için yazlık evinin bulunduğu Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenazeye Selahattin Duman'ın kızı Özge Duman, kız kardeşi Zarif Duman Pekol, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ertuğrul Özkök, Zafer Mutlu, Nebil Özgentürk, Zülfü Livaneli, Sırrı Süreyya Önder, Emin Varol ile iş ve sanat dünyasından dostları katıldı.ÖZGE DUMAN:  BUGÜNÜN GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİKSelahattin Duman'ın kızı Özge Duman, babasını çok özleyeceğini belirterek, "Bekliyorduk, durumundan dolayı ama yine de insan şok oluyor. Ölümü babama yakıştıramıyoruz. Bu kadar hayata bağlı, canlı, komik bir insandı. Bugünün geleceğini hiç düşünmedik" dedi.Kardeşi Zarif Duman Pekol da "Söyleyecek bir şey yok, aslında çok direndi. 10 ay savaştı, bir çok sıkıntıyı atlattı Bir anlık bir kriz geldi, onu aldı, götürdü" diye konuştu. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Duman'ın Türkiye'de ve Avrupa'da mizah konusunda önemli yeri olduğunu belirtip, "Bakın cenazeye geldik, birbirimize yaklaşamıyoruz. Uzak duruyoruz. Selahattin olsaydı şimdi burada neler yazar, çizerdi. Bazı yazıları dünya çapında mizah başyazısı olur. Güldüğü gibi yaşamayan, yaşadığı gibi gülen bir kişiliğe sahipti. Üzülüyorum, cenazenin arkasında saf bile tutamamak gerçekten çok üzücü" dedi. Zülfü Livaneli de Selahattin Duman'ın özel bir kişi olduğunu söyledi. Duman'ın sadece yakın dostlarına değil bütün Türkiye'ye neşe saçtığını belirten Livaneli, "İnsanların zor günlerinde yüzünü güldürmeye çalıştı. Muazzam bir mizah kabiliyeti vardı. Keskin bir zeka ve kültür birikimi vardı. Bununla da çok büyük bir hayran kitlesi edinmişti. O gülümsememizi isterdi ama maalesef gülümseyemiyorum. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın" diye konuştu.

Kılınan namazın ardından Selahattin Duman'ın cenazesi, toprağa verildi.


Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Selahattin Duman, Bodrum, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazeteci Selahattin Duman, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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