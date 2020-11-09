Gazeteci Selçuk Besen hayatını kaybetti - Son Dakika

Gazeteci Selçuk Besen hayatını kaybetti

Gazeteci Selçuk Besen, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Gazeteci Selçuk Besen, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Maltepe'deki özel bir hastanede hayatını kaybeden Besen'in cenazesi, Kozlu Gasilhanesinin avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızı Yeşim Selçuk, yaptığı açıklamada, babasının hastalığı dolayısıyla önce Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ardından da Maltepe'deki özel bir hastanede tedavi gördüğünü, sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Selçuk, babasının 1992 yılında emekliye ayrılarak aktif meslek hayatını sonlandırdığını kaydetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden paylaşılan başsağlığı mesajında, Besen'in cemiyet üyesi ve sürekli basın kartı sahibi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Değerli üyemiz Selçuk Besen'i kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Besen'i sevgi ve saygıyla anıyoruz, ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi. Kırklareli doğumlu Besen, 1963 yılında Son Havadis Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı mesleğini, Bugün ve Yeni Asya gazetelerinde sürdürdü. Evli ve 2 çocuk babası Selçuk Besen, bir dönem Yeni Nesil gazetesinde haber müdürlüğü görevini üstlenmişti.

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