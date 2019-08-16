Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi
muhabiri Serkan Bayraktar
(44), Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde toprağa verildi.
Memleketi Rize
'de önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü
muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi, Sapanca Göl Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Anne
Hatice Bayraktar, evlerinin bahçesindeki oğlunun cenazesini son kez görmek için yakınlarının kollarında güçlükle tabutun başına geldi. Hatice Bayraktar tabuta bakıp, gözyaşlarıyla dokundu. Dualar edilip, helallik alınmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi, sevenlerinin omzunda Yeşil Camii'ne getirildi. Trabzonspor
taraftarı olan Serkan Bayraktar'ın tabutunun üzerine takımının forması konuldu. Bayraktar'ın kardeşleri ise taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Sabah Gazetesi yöneticileri, Bayraktar'ın meslektaşları, yakınları ve çok sayıda katıldı. Cenaze namazının ardından Serkan Bayraktar, Kemer
Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.