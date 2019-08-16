Son Dakika Haberleri: Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi

1 saat önce

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar (44), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi, System.String[]
GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi muhabiri Serkan Bayraktar (44), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.
Memleketi Rize'de önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar'ın cenazesi, Sapanca Göl Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Anne Hatice Bayraktar, evlerinin bahçesindeki oğlunun cenazesini son kez görmek için yakınlarının kollarında güçlükle tabutun başına geldi. Hatice Bayraktar tabuta bakıp, gözyaşlarıyla dokundu. Dualar edilip, helallik alınmasının ardından Bayraktar'ın cenazesi, sevenlerinin omzunda Yeşil Camii'ne getirildi. Trabzonspor taraftarı olan Serkan Bayraktar'ın tabutunun üzerine takımının forması konuldu. Bayraktar'ın kardeşleri ise taziyeleri kabul etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Sabah Gazetesi yöneticileri, Bayraktar'ın meslektaşları, yakınları ve çok sayıda katıldı. Cenaze namazının ardından Serkan Bayraktar, Kemer Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.


Serkan Bayraktar, Sabah Gazetesi, Kalp Krizi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Devran Çağlar, hayatını kaybetti
2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:30:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]