Gazeteci Sevim Gözay'ın ölüm nedeni belli oldu

Gazeteci Sevim Gözay'ın ani vefatı meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.& ;
HENÜZ 48 YAŞINDAYDI
Sevim Gözay'ın, bu sabah saat 07.30'da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.
Sevim Gözay kimdir?& ;
19 Aralık 1972 doğumlu olan Sevim Gözay, 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalıştı. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üretiyor. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.
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