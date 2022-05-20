Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın adamını yazdığım için tehdit ediliyorum, başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın adamını yazdığım için tehdit ediliyorum, başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir

20.05.2022 09:49
Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın adamını yazdığım için tehdit ediliyorum, başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir

Gazeteci Seyhan Avşar, Alaattin Çakıcı'nın adamlarından Barış Duyu'nun 16 kilo eroinle yakalandığını ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını haberleştirdiği için tehdit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avşar, "Başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir bilinsin isterim" ifadesine yer verdi.

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'de yayımlanan "Çakıcı için kurşun atan tetikçi eroinle yakalanmış: İfadesinde yok yok" başlıklı haberiyle suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın adamlarından Barış Duyu'nun 16 kilo eroinle yakalandığını ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığı için tehdit edildiğini söyledi.

"TEHDİT EDİLİYORUM, BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLULARI BELLİDİR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gazeteci Avşar, "Alaattin Çakıcı'nın adamlarından Barış Duyu'nun 16 kilo eroinle yakalandığı ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığım için tehdit ediliyorum. Pazartesi suç duyurusunda bulunacağım. Ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir bilinsin isterim" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın adamını yazdığım için tehdit ediliyorum, başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir

Avşar yaptığı haberde, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın tutuklu olduğu dönemde cezaevinden hastaneye getirilirken adamlarından Barış Duyu'nun başhekim yardımcısına silahlı saldırı düzenlediğini ve 16 kilo eroinle yakalanan Duyu'nun 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davadaki savunmasında İçişleri Bakanı Soylu, MHP Milletvekili Feti Yıldız gibi önemli isimlere ilişkin iddialar yer aldığını yazmıştı.

YORUMLAR
500
Alaattin Çakıcı'dan oğlu hakkındaki iddialara yalanlama: Tamamen dedikodudan ibaret Alaattin Çakıcı'dan oğlu hakkındaki iddialara yalanlama: Tamamen dedikodudan ibaret

Alaattin Çakıcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın adamını yazdığım için tehdit ediliyorum, başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Benzinde bu kez indirim bekleniyor! Fiyat 23 lira sınırına çekilecek
10:03 The Economist dergisinden ürküten kapak! Buğday başakları kuru kafa olarak yansıtıldı
10:00 Erdoğan MKYK'da Cahit Özkan'a ne dedi? "Bizi yoruyorsun, şahsi ikbalini düşünüyorsun, saçma sapan programlara çıkıyorsun!"
09:58 Uğurcan Çakır gözünü İngiltere'ye çevirdi! Hedefi Premier Lig
09:52 Şarkıcı İrem Derici, Cem Belevi sorusunu duyunca küplere bindi: Bana çöp sormayın
09:51 Maymun çiçeği virüsü yedi ülkenin ardından Belçika'da da ortaya çıktı
09:49 Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın adamını yazdığım için tehdit ediliyorum, başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir
09:36 Kulisler hareketlendi! Berat Albayrak kolları sıvadı, siyasete memleketinden dönüyor
09:36 İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Temmuzda gram altın 1000 lira olacak, gıda kıtlığı başlayacak, kışlık erzak depolayın
09:26 Babacan: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok! İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 10:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın adamını yazdığım için tehdit ediliyorum, başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement