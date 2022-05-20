Gazeteci Seyhan Avşar: Alaattin Çakıcı'nın adamını yazdığım için tehdit ediliyorum, başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir

Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV'de yayımlanan "Çakıcı için kurşun atan tetikçi eroinle yakalanmış: İfadesinde yok yok" başlıklı haberiyle suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın adamlarından Barış Duyu'nun 16 kilo eroinle yakalandığını ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığı için tehdit edildiğini söyledi.

"TEHDİT EDİLİYORUM, BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLULARI BELLİDİR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gazeteci Avşar, "Alaattin Çakıcı'nın adamlarından Barış Duyu'nun 16 kilo eroinle yakalandığı ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını yazdığım için tehdit ediliyorum. Pazartesi suç duyurusunda bulunacağım. Ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir bilinsin isterim" ifadelerini kullandı.



Avşar yaptığı haberde, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın tutuklu olduğu dönemde cezaevinden hastaneye getirilirken adamlarından Barış Duyu'nun başhekim yardımcısına silahlı saldırı düzenlediğini ve 16 kilo eroinle yakalanan Duyu'nun 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davadaki savunmasında İçişleri Bakanı Soylu, MHP Milletvekili Feti Yıldız gibi önemli isimlere ilişkin iddialar yer aldığını yazmıştı.