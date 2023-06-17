Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdiği için saldırıya uğradı - Son Dakika
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Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdiği için saldırıya uğradı

17.06.2023 22:12

Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül, belediye çalışanı ve Başkan Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradı. Aygül, saldırı sonrası Tavan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını 2 gün önce gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül, belediye çalışanı ve Başkan Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Aygün, "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum." ifadelerini kullandı.

"OLAYLA İLGİM YOK"

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak olayla ilgisi olmadığını söyledi. Geylani darp olayına karışan belediye çalışanının ise görevinden uzaklaştırıldığını belirtti. Geylani, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının gündem olmasının ardından Bitlis Valiliği, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak polis memuru E.K görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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