Gazeteci Sinan Aygül Tatvan'da saldırıya uğradı - Son Dakika
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Gazeteci Sinan Aygül Tatvan'da saldırıya uğradı

17.06.2023 21:10

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdikten sonra silahlı iki kişinin saldırısına uğradı. Aygül, saldırganların Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları olduğunu söyledi. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aygül, elmacık kemiği ve kafatasında kırıklar olduğu için Van ya da Diyarbakır'a sevk edilecek. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise olayla ilgisinin olmadığını belirtti.

Gazeteci Sinan Aygül, Bitlis'in Tatvan ilçesinde silahlı iki kişinin saldırısına uğradı. Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını iki gün önce gündeme getiren Aygül'ün saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"BİR DAHA BAŞKAN HAKKINDA YAZARSAN GEBERİRSİN"

Sinan Aygül, kendisine saldıran kişilerin Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları olduğunu söyledi. Aygül, "Biraz önce Tatvan'da Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum." dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sinan Aygül, daha sonra ise saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Aygül, paylaşımına şu notu ekledi: "Aygül diş çekiminden çıkarken Adalet Plaza önünde daha önce kendisini takip eden Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin korumaları olan polis memuru Engin Kaplan ve diğer boksör koruması Yücel Baysali Aygül'e arkadan habersizce saldırdılar.

ELMACIK KEMİĞİ VE KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

Aldığı anestesi ve darbenin etkisiyle dengesini kaybeden Aygül'e Yücel Baysali saldırırken polis memuru olan koruma Engin Kaplan ise ayırmaya çalışan vatandaşları silahla müdahale ederek ayırmalarını engelliyor. Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan Aygül'ün elmacık kemiği ve kafatasında meydana gelen kırıklar yüzünden Van ya da Diyarbakır'a sevki bekleniyor."

"OLAYLA HİÇBİR İLGİM BULUNMAMAKTADIR"

Twitter hesabından açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, saldırıyla kendisinin bir ilgisinin olmadığını söyledi. Geylani, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE PERSONELİ AÇIĞA ALINDI

Bir diğer paylaşımında ise Geylani, belediye personeli Yücel Baysali'nin açığa alındığını belirtti. Geylani, şunları söyledi: "Bugün Tatvan'da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur…"

TATVAN BELEDİYESİ'NDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Belediyelere ait taşınmazların satışlarında usulsüzlük olduğunu öne süren Aygül, "O satışı iptal edin. Tatvan Belediyesi, orası babanızın çiftliği değil illa 'ihaleye fesat karıştırma' dosyası mı açılması lazım" demişti.

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Son Dakika Güncel Gazeteci Sinan Aygül Tatvan'da saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Sinan Aygül Tatvan'da saldırıya uğradı - Son Dakika
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