Gazeteci suikasti ile gelen istifanın ardından Malta'nın yeni başbakanı Robert Aleba oldu

Eski Malta Başbakanının oğlu Robert Abela, İşçi Partisi'nin 17 bin üyesi tarafından yeni lider olarak seçildi ve ülkenin başbakanlığı koltuğuna oturdu.



Görevi Joseph Muscat'tan alan Abela daha önce yarışta favori olmamasına ramen oyların yüzde 58'ini aldı çünkü Muscat'ın başı öldürülen Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizzia suikasti nedeniyle siyasi ve hukuki olarak dertte.