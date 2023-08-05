Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 52 yaşındaki gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede gece yarısı hayatını kaybetti.

BİRÇOK GAZETEDE ÇALIŞTI

Meslek hayatı boyunca birçok gazete ve internet sitesinde mesleğini icra ediyordu. Uzun bir süredir kanserle mücadele eden gazeteci, yazar Süleyman Özışık, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR" DEMİŞTİ

Hadi Özışık, 2 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleyman Özışık'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Özışık, "Keşke güzel haber verebilsem, keşke 15 gün önce söylediğim gibi 'Daha iyi' diyebilsem. Maalesef o illet hastalık doktorların bütün uğraşlarına rağmen Süleyman'ın yakasını bırakmıyor. Ramazan ayında doktorların 'Kaybediyoruz' dediği Süleyman 'Duanın gücü' ile yoğun bakımdan çıkmış, çok iyi bir süreç geçirmişti. Bir hafta öncesine kadar artık taburcu olma hayalleri kurmuştuk. Ne yazık ki o illet hastalığın iliklerine kadar ulaşması Süleyman'ı tekrar eski günlerine götürdü. Maalesef bir kez daha yoğun bakım sinyali veriyor. Süleyman'ın sevenlerinden, dostlarından, arkadaşlarından bir kez dua talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun" demişti.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı. Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı. Köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi gününün ilk dakikalarında hayatını kaybetti.