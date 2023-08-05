Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

05.08.2023 07:54

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Hadi Özışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vefat haberini duyurdu. Süleyman Özışık, meslek hayatı boyunca çeşitli gazetelerde çalışmıştır.

Bir süredir kanser tedavisi gören 52 yaşındaki gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede gece yarısı hayatını kaybetti.

BİRÇOK GAZETEDE ÇALIŞTI

Meslek hayatı boyunca birçok gazete ve internet sitesinde mesleğini icra ediyordu. Uzun bir süredir kanserle mücadele eden gazeteci, yazar Süleyman Özışık, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

"DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR" DEMİŞTİ

Hadi Özışık, 2 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleyman Özışık'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Özışık, "Keşke güzel haber verebilsem, keşke 15 gün önce söylediğim gibi 'Daha iyi' diyebilsem. Maalesef o illet hastalık doktorların bütün uğraşlarına rağmen Süleyman'ın yakasını bırakmıyor. Ramazan ayında doktorların 'Kaybediyoruz' dediği Süleyman 'Duanın gücü' ile yoğun bakımdan çıkmış, çok iyi bir süreç geçirmişti. Bir hafta öncesine kadar artık taburcu olma hayalleri kurmuştuk. Ne yazık ki o illet hastalığın iliklerine kadar ulaşması Süleyman'ı tekrar eski günlerine götürdü. Maalesef bir kez daha yoğun bakım sinyali veriyor. Süleyman'ın sevenlerinden, dostlarından, arkadaşlarından bir kez dua talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun" demişti.

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı. Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı. Köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi gününün ilk dakikalarında hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Hadi Özışık, Inna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
07:46 Koronavirüs Cezalarının İadesi İçin Başvuru Formu Yayımlandı
07:42 Korona cezalarının iadesi için başvuru formu yayımlandı! Bu tarihi geçirmeyin
03:10 Gaziantep'te Kavga Sonucu 4 Kişi Yaralandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
03:08 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga hastaneyi de karıştırdı! Acil servis kapatıldı
02:52 Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
02:49 Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
01:03 Milli Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda Uzatmada Kaybetti
00:59 Final oynayabilirdik! Millilerimiz son anda yıkıldı
00:53 Bedava Konsol İçin Toplandılar, Kaos Çıktı
00:49 New York'ta bir fenomenin bedava konsol dağıtacağı etkinlik için bir araya gelen binlerce kişi kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 08:39:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement