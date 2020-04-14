Gazeteci Süleyman Usta, Korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Gazeteci Süleyman Usta, Korona virüsten hayatını kaybetti

Annesi de ünlü gazeteciden dört saat sonra hayatını kaybetti

İSTANBUL - Gazeteci Yücel Süleyman Ustakorona virüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta'nın hayatını kaybetmesinden dört saat sonra annesi Nurhayat Usta (80)şeker hastalığından hayata veda etti. Gazeteci Usta ve annesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Gazeteci Yücel Süleyman Usta 29 Mart günü sosyal medya hesabından ; " Son test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hastaneye karantinaya kaldırılıyorum. Önce Allah'a sonra sağlıkçılara emanetim. Dualarınızı esirgemeyin" mesajını paylaşmıştı. Gazeteci Usta yapılan tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Usta'nın ardından bir kötü haber de annesinden geldi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Nurhayat Usta da gazetecinin hayatının kaybetmesinden dört saat sonra hayata veda etti. Gazeteci Yücel Süleyman Usta ve annesi Nurhayat Usta bugün kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.