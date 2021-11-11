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GAZETECİ TAHA AKYOL VE OĞLUNUN DOLANDIRILMASI; 3 SANIK 4 YIL 10'AR AY HAPİS VE 412 BİN 500'ER LİRA CEZA - Son Dakika

GAZETECİ TAHA AKYOL VE OĞLUNUN DOLANDIRILMASI; 3 SANIK 4 YIL 10'AR AY HAPİS VE 412 BİN 500'ER LİRA CEZA

11.11.2021 12:55

Aldıkları parayı iade ettiler, ancak cezadan kurtulamadılar.

Aldıkları parayı iade ettiler, ancak cezadan kurtulamadılar.

Haber Özden ATİK - Mikail BIYIKLI İSTANBUL, (DHA)

GAZETECİ Taha Akyol ile oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, FETÖ operasyonuyla korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin 360 TL liralarını aldıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu üç sanık hakkında karar çıktı. Üç sanığın parayı iade etmeleri üzerine Akyol ve oğlu şikayetlerinden vazgeçmişti. Ancak mahkeme, her üç sanık için ayrı ayrı 4 yıl 10 ay 22'şer gün hapis cezası ve 412 bin 500'er TL adli para cezası vererek tahliyelerine karar verdi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya tutuklu sanıklar Engin Kaya ve Ersin Deli getirildi. Tutuklu sanık Halil Beyret ise Silivri Cezaevi'nden görüntülü olarak duruşmaya bağlandı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların fikir ve eylem birliği ve iş bölümü içerisinde hareket ettiklerini, telefonla aradıkları mağdur Ahmet Ertuğrul'dan terör örgütü operasyonu yapıldığını belirterek kendilerine savcı ve komiser izlenimi verdiklerini belirtti. Mağdurdan 10 bin dolar ve 320 bin 360 TL temin ettikleri, mağdur Taha Akyol'dan ise herhangi bir menfaat temin edemeyerek eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, mağdur Ahmet'in zararının soruşturma sırasında tamamen giderdikleri kaydedilerek buna göre cezalandırılmaları talep edildi.

ÜÇ SANIĞA, OĞUL AKYOL'A KARŞI 3 YIL 4'ER AY HAPİS VE 400'ER BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara önce Ahmet Ertuğrul Akyol'a yönelik Nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı 12 yıl hapis, 72 bin gün adli para cezası verdi. Ancak sanıkların soruşturma aşamasında parayı iade etmeleri nedeniyle ve iyi hal indirimi de yapılarak cezalarında indirim yapıldı. Her bir sanık, 3 yıl 4'er ay hapis ve 400'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

TAHA AKYOL'A KARŞI 1 YIL 6'ŞAR AY HAPİS VE 12 BİN 500'ER TL ADLİ PARA CEZASI

Taha Akyol'a yönelik ise sanıklar, Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis ve 12 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldılar. Mahkeme, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süreleri dikkate alarak sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da karar verildi.

GAZETECİ TAHA AKYOL VE OĞLUNUN DOLANDIRILMASI; 3 SANIK 4 YIL 10'AR AY HAPİS VE 412 BİN 500'ER LİRA CEZA
GAZETECİ TAHA AKYOL VE OĞLUNUN DOLANDIRILMASI; 3 SANIK 4 YIL 10'AR AY HAPİS VE 412 BİN 500'ER LİRA CEZA
GAZETECİ TAHA AKYOL VE OĞLUNUN DOLANDIRILMASI; 3 SANIK 4 YIL 10'AR AY HAPİS VE 412 BİN 500'ER LİRA CEZA
GAZETECİ TAHA AKYOL VE OĞLUNUN DOLANDIRILMASI; 3 SANIK 4 YIL 10'AR AY HAPİS VE 412 BİN 500'ER LİRA CEZA

Ahmet Ertuğrul, Türk Lirası, Taha Akyol, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZETECİ TAHA AKYOL VE OĞLUNUN DOLANDIRILMASI; 3 SANIK 4 YIL 10'AR AY HAPİS VE 412 BİN 500'ER LİRA CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZETECİ TAHA AKYOL VE OĞLUNUN DOLANDIRILMASI; 3 SANIK 4 YIL 10'AR AY HAPİS VE 412 BİN 500'ER LİRA CEZA - Son Dakika
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