GAZETECİ TANER ATİLLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

GAZETECİ Taner Atilla, İstanbul'da toprağa verildi.

Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gazetelerinde görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Taner Atilla (80) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ömrünün 63 yılını gazeteciliğe adayan Taner Atilla için Kumburgaz Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Taner Atilla'nın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Eşi Elif Atilla, Taner Atilla'nın isteği olduğunu belirterek tabutu Türk Bayrağı ile örttü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taner Atilla, Kumburgaz Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BİR GÖZÜ EVLATLARI BİZ GÖZÜ GAZETEYDİ"

Taner Atilla'nın 45 senelik eşi Elif Atilla, 'Son hastaneye kaldırıldığında, bir kağıda yazmış 'Ölürsem beni Kumburgaz'a gömün bir de tabutuma bayrak örtün' demiş. Çok işkolikti iyi kalpli bir insandı, çok yardımseverdi. Kendini gazeteciliğe adamıştı. Bir gözü evlatları, bir gözü gazeteydi" dedi.

'BİZE HER ZAMAN VATAN VE DEVLET SEVGİSİNİ AŞILADI"

Taner Atilla'nın kızı Bilge Atilla ise, 'Ben çocukluğumdan beri babamın işine bağlılığını gördüm. Hayatının her anında kariyerine şahit olmadık ama mesleğine ne kadar bağlı olduğunu gördük. Bize de vatan ve devlet sevgisini aşıladı. Sadece vatanı için, milleti için halk için haber peşinde koştu. Anadolu'nun her yerine ayak basmıştı" diye konuştu.

Meslektaşı Nazif Okumuş da, 'Haberin bütün öznelerinin oluşması için mesai arkadaşlarıyla ciddi bir iletişimde olan çok karakterli ve mesleğe kendini adamış bir abimizdi. Çalışanlarının emeklerinin emeksiz kalmaması için emek veren bir insandı" şeklinde konuştu.

63 YILINI GAZETECİLİĞE ADADI

Taner Atilla, 1942 yılında Kayseri'de doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Mesleğe 1959 yılında foto muhabiri olarak Ankara Zafer Gazetesi'nde başladı. Zafer, Ulus, Hayat ve Ses mecmuaları, Dünya, Tercüman, Hürriyet, Hürriyet Haber Ajansı, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı ve Yeniçağ Gazetesi'nde muhabirlikten genel müdürlüğe kadar görev yaptı. 'Güneydoğu Olayları ve Gerçekler' ile 'Fotoğraf Sanatı' kitapları yayınlandı. Sürekli Basın Kartı sahibi Taner Atilla, evli ve üç çocuk babasıydı.