Gazeteci Tankaya'nın organları umut olacak - Son Dakika
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Gazeteci Tankaya'nın organları umut olacak

7 saat önce

Turgutlu Devlet Hastanesinde 4 gündür yaşam savaşı veren ve beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın ailesi organlarını bağışladı.

Gazeteci Tankaya'nın organları umut olacak, System.String[]

Turgutlu Devlet Hastanesinde 4 gündür yaşam savaşı veren ve beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın ailesi organlarını bağışladı. Organ bağışı konusunda çok duyarlı olduğu ve ailesine organlarını bağışlamaları konusunda vasiyeti bulunduğu öğrenilen gazeteci Hakan Tankaya'nın organları hastalara umut olacak.


14 Şubat 2019 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazası geçiren ve ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 46 yaşındaki Hakan Tankaya'nın beyin ölümü gerçekleşti ve acılı haber ailesine iletildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yapan ve Salihli'de kaza geçiren Tankaya'nın ailesi vasiyet üzerine organ bağışında bulundu. Hastanede resmi işlemlerin ardından Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi.


Tankaya'nın organları uygun isimlere nakledilecek ve gazeteci Hakan Tankaya organları hastaların umudu olacak. - MANİSA

Turgutlu, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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