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Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı - Son Dakika

Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

Son Güncelleme: 01.11.2023 19:53

Gazeteci Tolga Şardan, ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Tolga Şardan, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇUYLA YARGILANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı - Son Dakika
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