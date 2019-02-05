Gazeteci Toprak Baba Oldu

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde Dr. Şahin Cılız tarafından gerçekleştirilen doğum sonrası dünyaya gelen "Masal" bebek ile anne Ceyda Toprak'ın sağlık durumlarının iyi oluğu öğrenildi. Sağlıklı bir şekilde hayata merhaba diyen Masal bebek 2.940 kg, 49 cm olarak dünyaya gözlerini açtı.

Gazeteci İlkan Toprak, müjdeli haberi, kişisel Facebook hesabından yaptığı fotoğraf paylaşımıyla duyurdu. Toprak, paylaşımın altına şu notu yazdı: "Annesi kadar güzel kızım Masal Toprak dünyaya geldi. Şuanda tarifi olmayan bir mutluluk içerisindeyim. Rabbim bu mutluluğu isteyen herkese nasip etsin" dedi.

Ayrıca Toprak Ailesi'ni sevenleri yalnız bırakmadı. Çok sayıda tebrik mesajı geldi.