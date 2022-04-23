Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi

23.04.2022 12:14
Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi

Gazeteci yazar Tufan Türenç bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Hürriyet Gazetesi'nin Eski Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, 77 yaşında hayatını kaybetti. Türenç'in bir süreden bu yana hastalıkla boğuştuğu ve Ankara'da tedavi gördüğü öğrenildi. Türenç bu sabah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan ailesi ve basın camiası ise büyük üzüntüye uğradı. Türenç, Abdi İpekçi döneminde girdiği Milliyet Gazetesi'nde önemli görevler üstlenmişti.

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

Tufan Türenç, 1945'te Bursa'da doğdu. Ailesi, Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden Türkiye'ye göç eden Balkan Türklerindendi. Tufan Türenç, ilköğretimini Afyon'da tamamladı. 1964'te İstanbul'daki Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Tufan Türenç, 1968'de Milliyet Gazetesi'nde işe başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Tufan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş Gazetesi'ne geçti. İki yıl sonra, 1988'de Hürriyet'e geçti. Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Tufan Türenç, gazeteci Erhan Akyıldız ile beraber "Bir Gazetecinin Hayatı: 28 yıl sonra Abdi İpekçi" kitabını yazdı.

YORUMLAR
500
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk yaşamını yitirdi Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk yaşamını yitirdi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
11:20 Manchester City'de oynayan İlkay Gündoğan'dan Türkiye açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:25:58. #1.12#
SON DAKİKA: Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement