Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hürriyet Gazetesi'nin Eski Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, 77 yaşında hayatını kaybetti. Türenç'in bir süreden bu yana hastalıkla boğuştuğu ve Ankara'da tedavi gördüğü öğrenildi. Türenç bu sabah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan ailesi ve basın camiası ise büyük üzüntüye uğradı. Türenç, Abdi İpekçi döneminde girdiği Milliyet Gazetesi'nde önemli görevler üstlenmişti.

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

Tufan Türenç, 1945'te Bursa'da doğdu. Ailesi, Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden Türkiye'ye göç eden Balkan Türklerindendi. Tufan Türenç, ilköğretimini Afyon'da tamamladı. 1964'te İstanbul'daki Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Tufan Türenç, 1968'de Milliyet Gazetesi'nde işe başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Tufan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş Gazetesi'ne geçti. İki yıl sonra, 1988'de Hürriyet'e geçti. Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Tufan Türenç, gazeteci Erhan Akyıldız ile beraber "Bir Gazetecinin Hayatı: 28 yıl sonra Abdi İpekçi" kitabını yazdı.