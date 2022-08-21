Video: Gazeteci Akkoç: Irkçılık ABD'de Neredeyse Hayatın Her Alanında Görülüyor - Son Dakika
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Video: Gazeteci Akkoç: Irkçılık ABD'de Neredeyse Hayatın Her Alanında Görülüyor

21.08.2022 12:00
Video: Gazeteci Akkoç: Irkçılık ABD'de Neredeyse Hayatın Her Alanında Görülüyor

Gazeteci Tunç Akkoç, Amerikan toplumunda derin köklere sahip olan ve sürüp giden ırkçılığın ABD'de büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Gazeteci Tunç Akkoç, Amerikan toplumunda derin köklere sahip olan ve sürüp giden ırkçılığın ABD'de büyük bir sorun olduğunu söyledi.

TUNÇ AKKOÇ, Deneyimli gazeteci ve analist:

"Kölelik, ABD'nin kuruluşunda ve anayasa tartışmalarında temel önemdeki sorunlardan biriydi ve aslında ırkçılığın köklerinin, Amerikan tarihinin başlarına kadar gittiği biliniyor. Bu ırkçılık, insanların derilerinin renklerine göre ayrılmasını anayasaya uygun bulan Yüksek Mahkeme tarafından 1896'da meşrulaştırılmıştır. Günümüze gelinceye kadar bu düşünce beyaz vatandaşların zihinlerine öylesine yerleşmiştir ki, eşitlik yasaları bile ülkedeki ırk eşitsizliğini sınırlandıramamıştır.

1960'larda yurttaşlık hakları hareketi biraz mesafe aldı. Ancak kısa süre içinde ırkçılığı ortadan kaldırmak için tek başına yasaların yeterli olmayacağı açığa çıktı. Günümüzde köleliğin kaldırılmasından itibaren 150 yıldan fazla ve yurttaşlık hakları hareketinden itibaren 50 yıldan fazla süre geçtikten sonra bile ırkçılık ABD'de neredeyse hayatın her alanında görülüyor."

TUNÇ AKKOÇ, Deneyimli gazeteci ve analist:

"Tüm insanlar eşit yaratılmıştır; Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan bu cümle bir yalandı ve halen bir yalandır. Beyaz Amerikalıların siyahlara göre daha zengin, daha sağlıklı ve daha ayrıcalıklı olduğunu biliyoruz. Sözde yapısal ırkçılık, Amerika'nın beyaz elitlerinin iktidarlarını sürdürmelerinin temelini oluşturuyor."

TUNÇ AKKOÇ, Deneyimli gazeteci ve analist:

"Güvenli mahallelerde dünyaya gelenlerin ve ABD'de halen baskın şekilde beyaz olan, daha iyi okullara gidenlerin elbette derilerinin rengi yüzünden ayrımcılığa uğramaktan ya da öldürülmekten korkmalarına gerek yok."

TUNÇ AKKOÇ, Deneyimli gazeteci ve analist:

"Siyahlar ve diğer beyaz olmayanlar orantısız şekilde koronavirüsten ölüyor. ABD'de genel olarak sağlık hizmetlerine erişim eşit değil ve özellikle Afrikalı Amerikalılar arasında sigortasızların oranı çok daha yüksek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Gazeteci Akkoç: Irkçılık ABD'de Neredeyse Hayatın Her Alanında Görülüyor - Son Dakika

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