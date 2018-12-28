Son Dakika Haberleri: Gazeteci Tuncer Engin Vefat Etti

Gazeteci Tuncer Engin Vefat Etti

1 saat önce

Ordu Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu ve Eski Başkanı Tuncer Engin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci Tuncer Engin Vefat Etti, System.String[]
Ordu Gazeteciler Cemiyeti Kurucusu ve Eski Başkanı Tuncer Engin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Engin'in (70) sağlık durumunün kötüye gitmesi üzerine hastane doktorları tarafından müdahale edildi.

Engin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Karadeniz 52 Gazetesi kurucusu ve sahibi olan Engin, aynı zamanda sürekli basın kartı sahibiydi.

Evli ve 1 çocuk babası da olan Engin, Ordu Gazeteciler Cemiyetinin kuruculuğu ve başkanlığını da yapmıştı.

Öte yandan Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Erişen, yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci büyüğümüz Tuncer Engin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camiamızın başı sağolsun, Mekanı cennet olsun. Gazeteci Tuncer Engin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Ordu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Recep Aydın da Ordu'nun duayen gazetecilerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Engin'e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:54 Kaynak: AA

Karadeniz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ordu, Güncel
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