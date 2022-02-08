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Gazeteci Turgay Güler'den şaşırtan sözler: Kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını üretecek - Son Dakika

Gazeteci Turgay Güler'den şaşırtan sözler: Kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını üretecek

08.02.2022 07:49

Katıldığı bir canlı yayında elektrik ve doğal gaz faturalarındaki zamlı tarifeler üzerine konuşan gazeteci Turgay Güler, "Bunun için benim çözüm önerim var. Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." açıklamalarında bulundu.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar tartışıldı. Programın konuklarından Bedri Baykam, güneş ve rüzgar enerjisinin daha yaygınlaştırılarak elektrik faturalarının düşürülebileceğini söyledi.

Gazeteci Zafer Şahin ise "Nükleeri yapmayın, HES'leri yapmayın, peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Taşları birbirine mi vuralım, değirmen mi çevirelim?" sözleriyle konuya farklı bir bakış açısı kazandırdı.

"HERKES KENDİ GAZINI ÜRETSİN"

Programın diğer konuklarından gazeteci Turgay Güler de elektrik ve doğalgaz fiyatlarını ucuzlatmak için bir önerisi olduğunu söyledi. Güler, "Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendisi üretecek." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Toplumla alay ettiği nedeniyle sözleri büyük tepki çeken Güler, program sonrasında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Nükleer enerji santraline, HES'lere, Termik Santrallere, Rüzgâr enerjisine karşı çıkanlara söylediğim sözü kahpece çarpıtanlara söylenecek tek şey ALÇAKSINIZ! Kaldı ki yayın esnasında da bu çarpıtmaya cevap verdim. Dahası stüdyodaki herkes ama istisnasız herkes bu çarpıtmaya tepki gösterdi."

Canlı yayında şaşkına çeviren anlar: Topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını üretecek
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Tarafsız Bölge, Turgay Güler, Doğalgaz, HES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Turgay Güler'den şaşırtan sözler: Kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını üretecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Turgay Güler'den şaşırtan sözler: Kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını üretecek - Son Dakika
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