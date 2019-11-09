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Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci Tuzcu, hayatını kaybetti

Gazeteci Tuzcu, hayatını kaybetti

6 saat önce

Gaziantep'te yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi'nin sahibi Aykut Tuzcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gazeteci Tuzcu, hayatını kaybetti, System.String[]

Gaziantep'te yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi'nin sahibi Aykut Tuzcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Gaziantep'te günlük yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi sahibi Aykut Tuzcu, Kavaklık Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Tuzcu'nun naaşı, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Sabah Gazetesi, Aykut Tuzcu, Kalp Krizi, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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