Gazeteci Tuzcu, hayatını kaybetti
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Gaziantep'te yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi'nin sahibi Aykut Tuzcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
Gaziantep'te yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi'nin sahibi Aykut Tuzcu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Gaziantep'te günlük yayın yapan Gaziantep Sabah Gazetesi sahibi Aykut Tuzcu, Kavaklık Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Tuzcu'nun naaşı, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP
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