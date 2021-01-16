Gazeteci Uğuroğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Orhan Uğuroğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren 4 şüpheli, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince imza zorunluluğu ve yurt dışına çıkma yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gazeteci Uğuroğlu, Ankara'daki evinin önünde dün uğradığı saldırıda darbedilmiş, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.
Kaynak: AA
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