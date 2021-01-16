Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince imza zorunluluğu ve yurt dışına çıkma yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Orhan Uğuroğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son Dakika › Güncel › Gazeteci Uğuroğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan