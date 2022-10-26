Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, 63 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Tulgar'ın vefatını, İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

SON PAYLAŞIMI HALİT KIVANÇ'LA İLGİLİYDİ

Ahmet Tulgar'ın Twitter'da yaptığı son paylaşım ise geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Halit Kıvanç'la ilgiliydi. 97 yaşında yaşamını yitiren usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'a rahmet dileyen Tulgar, paylaşımında "Unutulmaz... Halit Kıvanç..." ifadelerine yer vermişti.

FIRAT DİZİSİNDE ROL ALDI

1959 yılında İstanbul'da doğan ve Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olan Ahmet Tulgar, Sabah Dergi Grubu'nda 1987'de başladığı gazeteciliğe çeşitli gazete, dergi ve TV kanallarında muhabir, yazar ve yönetici olarak devam etti.

Medya sektöründeki başarısıyla adından söz ettiren Tulgar, 1997 ve 1998 yıllarında çekilen; İbrahim Tatlıses'in, Oya Aydoğan'ın ve Gülben Ergen'in başrolünde oynadığı, o dönemin reyting rekorlarını kıran Fırat dizisinde Çoban Ali karakterine hayat verdi.