Kayseri Emniyeti: "Saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı" - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gazeteci ve konuğuna yapılan saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kentte gazetecilik yapan gazeteci Azim Deniz ve konuğu iş insanı Sedat Kılınç, canlı yayın öncesinde bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Vücuduna aldıkları darbeler ile yaralanan Deniz ve Kılınç hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.04.2022 günü saat: 21.15 sıralarında Deniz Postası Gazatesi ve Televizyonu isimli iş yerine zarar verme ve darp olayı ile ilgili olarak bahse konu Gazete ve Televizyonun sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olan Azim Deniz ve Kocasinan Belediyesi Meclis üyesi Sedat Kılınç'ın darp edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 6şahıs Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi. - KAYSERİ