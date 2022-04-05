Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği kaza anı kamerada - Son Dakika
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Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

05.04.2022 14:37
Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in Sultangazi'de hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz'in Sultangazi'de hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarpmıştı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden Gerz, bariyerlere çarparak hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam gözaltına alınırken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun sağından giden Gerz'in kullandığı motosiklete soldan o tarafa geçmek isteyen otomobilin çarptığı görülüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

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TEM Otoyolu, Motosiklet, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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