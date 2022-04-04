Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

04.04.2022 22:58
Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz Sultangazi'de motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere birçok şirkettin kurumsal iletişim departmanında üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü basın camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Çalkam otomobiliyle otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Gerz, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Hürriyet Gazetesi, TEM Otoyolu, Sultangazi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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