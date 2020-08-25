Gazeteci ve saksağanın kıskandıran dostluğu - Son Dakika

Başkentte yaralı olarak bulduğu saksağanı sahiplenen gazeteci Önsal Ünal, 'Pika' ismini verdiği saksağan ile kıskanılacak türden bir dostluk kurdu. Ünal ile 15 gün geçiren Pika'nın dışarıya gezmeye gittiği ve bir daha geri dönmediği öğrenildi.

Ankara'da yaşayan gazeteci Önsal Ünal, site içerisinde yürürken bulduğu yaralı saksağan kuşunu besledikten sonra tekrardan yuvasına koymak istedi. Yuvasına gitmek istemeyen saksağan, tekrardan Ünal'ın omzuna kondu. Kuşu alarak evine götüren Ünal, saksağana "Pika" ismini verdi. Saksağan Pika ve Ünal arasında başlayan dostluk 15 gün sürdü. Saksağanla dostluk kuran Ünal, çevredekiler tarafından imrenilirken, Pika'nın 15 gün sonra rutin olarak yaptığı gibi dışarıya gezmeye gittiği ve bir daha geri dönmediği öğrenildi.

Saksağan Pika ile dostluklarının nasıl başladığından bahseden Önsal Ünal, "Sokaktaydı, yuvasından düşmüştü muhtemelen, kediler kapmasın diye aldık ve evde besledik. Alıştı bize, arada sırada dışarıda uçuyor ve tekrar eve dönüyor. Belki de doğasını bozuyoruz onun. Ona iyilik mi yapıyoruz, kötülük mü bilemedik. Yapacak pek bir şey yok. O da bizimle mutlu" dedi.

Pika'yı kedi mamalarını ıslatarak elle beslediklerini belirten Ünal, insan hafızasına en yakın olan hafızanın atlarda ve kargagillerden saksağanlarda olduğunu söyleyerek, "İnsan oğlunun yaptığını unutmuyorlar. İyi davranana iyi, kötü davrananın da peşini bırakmadıkları görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Yavru saksağan 10 günlükken çektiği videolarla kıskanılacak türden bir dostluk kuran Ünal, Pika'nın 15'inci günde gezmek için dışarı uçtuğunu ve 2 gündür eve dönmediğini aktardı. Ünal'ın, Pika geri döner umuduyla camına yem ve su koyduğu, kafesini evdeki yerinden kaldırmadığı öğrenildi. - ANKARA