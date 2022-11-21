Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi

21.11.2022 01:22

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Yazar Faik Çetiner, "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

Usta spor yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Uluç, uzun yıllardır devam ettiği köşe yazılarıyla Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi

8 TEMMUZ'DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hıncal Uluç'un yakın dostu Sami Çölgeçen, "Doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu.

Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi

10 TEMMUZ'DA ENTÜBE EDİLDİ

Akciğerinde de sorun yaşayan Hıncal Uluç'a, kan zehirlenmesi sıkıntısı nedeniyle de yoğun bakım tedavisi uygulanmıştı. Uluç, 10 Temmuz'da entübe edilmişti.

Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, 1950 senesinde Kilis'te bitirmiştir. 1952 senesinde ortaokula Antakya'da başlamış ve geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim görmüş, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmıştır. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

Gazeteci Hıncal Uluç, 83 yaşında yaşamını yitirdi

1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazan Uluç, TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet'te tam sayfa TV gazetesi yaptı.

1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Uluç, Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazmaya başladı. Uluç son olarak Sabah gazetesinde yazarlık yapmaya devam ediyordu.

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