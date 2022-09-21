Türkdoğan, aynı zamanda yurtdışında bulunan sanık Abdülkadir Aygan 'ın ifadesinin istinabe yöntemiyle alınamamasında sorumluluğu bulunan Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personeli hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşmada; Musa Anter'in oğlu Dicle Anter'in avukatı İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan , bu davanın insanlığa karşı suç kapsamında olması gerektiği ve zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Musa Anter, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Musa Anter Cinayeti Davası, Zaman Aşımı Gerekçesiyle Düştü - Son Dakika

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