Musa Anter Cinayeti Davası, Zaman Aşımı Gerekçesiyle Düştü - Son Dakika
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Musa Anter Cinayeti Davası, Zaman Aşımı Gerekçesiyle Düştü

21.09.2022 18:56

Gazeteci ve yazar Musa Anter’in öldürülmesine ilişkin dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü.

Gazeteci ve yazar Musa Anter'in öldürülmesine ilişkin dava, zaman aşımı gerekçesiyle düştü.

Gazeteci yazar Musa Anter'in, 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, zaman aşımı süresinin dolmasından bir gün sonra Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Kemal Peköz, Rıdvan Turan da duruşmayı, mahkeme salonunda izledi.

Duruşmada; Musa Anter'in oğlu Dicle Anter'in avukatı İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, bu davanın insanlığa karşı suç kapsamında olması gerektiği ve zaman aşımına uğramaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Türkdoğan, aynı zamanda yurtdışında bulunan sanık Abdülkadir Aygan'ın ifadesinin istinabe yöntemiyle alınamamasında sorumluluğu bulunan Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personeli hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Savcı, davanın zaman aşımı sınırını geçmesi nedeniyle düşmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, savcılık mütalaası doğrultusunda karar vererek, davayı düşürdü.

Böylece; 30 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yargılama dosyası kapanmış oldu.

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Kaynak: ANKA

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