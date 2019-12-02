Son Dakika Haberleri: Gazeteci Yasemin Kandemir'in eş acısı
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Gazeteci Yasemin Kandemir'in eş acısı

6 saat önce

Balıkesir'de yerel Birlik Gazetesinin emektar gazetecisi Yasemin Kandemir, eşi Asım Kandemir'i kaybetti.

Gazeteci Yasemin Kandemir'in eş acısı, System.String[]

Balıkesir'de yerel Birlik Gazetesinin emektar gazetecisi Yasemin Kandemir, eşi Asım Kandemir'i kaybetti.


Balıkesir basın camiasının sevilen emektar çalışanlarından Yasemin Kandemir'in eşi, Asım Kandemir hayatını kaybetti. Evli ve Samed, Levent, Murat Kandemir'in babası Asım Kandemir 4 aydır kanser tedavisi görürken hayatını kaybetti. Asım Kandemir'in yarın Atatürk Mahallesinde bulunan 52 evler camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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