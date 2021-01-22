Gazeteci Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Gazeteci Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

22.01.2021 00:35
Gazeteci Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti, System.String[]

Yavuz Bahadıroğlu ismiyle bilinen Gazeteci yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti. Yavuz Bahadıroğlu'nun ölümünü oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Niyazi Birinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Birinci yaptığı açıklamada, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağ olsun. El Fatiha..." ifadelerine yer verdi.

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Gazeteci Niyazi Birinci hayatını kaybetti

BÜLENT TURAN: KIYMETLİ BİR MÜTEFFEKKİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan mesajında şu ifadeleri kullandı;

''Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir, dönüş de Allah'adır." Nûr Suresi-42. Ayet İyi bir tarihçi, iyi bir dava insanı, bir nesle istikamet çizen kıymetli bir mütefekkirdi. Yavuz Bahadıroğlu Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...''

YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Rize'de dünyaya geldi. 1971 yılında İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı.

Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayımlandı.

Gazeteci Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

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Son Dakika Güncel Gazeteci Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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