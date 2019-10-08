Gazeteci Yavuz Navruz'un acı günü

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Navruz'un vefat eden babası Hasan Navruz, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gören Hasan Navruz 77 yaşında hayatını kaybetti. Hakkı Navruz'un cenaze namazı Camii Kebir'de kılındı. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, gazeteci Yavuz Navruz ailesi meslektaşları ve yakınları katıldı.
Hasan Navruz'un cenazesi kılınan namazın ardından Boğazköprü Mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ