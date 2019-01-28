Gazeteci-Yazar Ahmet Aziz Nesin Hakkındaki Yakalama Kararı Kaldırıldı

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHAÖzgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul DHA



Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Erol Önderoğlu ile birlikte yargılanan gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu katıldı. Mahkeme Başkanı Ali Günay, duruşma başlarken "Erol Önderoğlu sen misin?" şeklinde sorunca sanık Önderoğlu, "Ben sizlere siz olarak hitap ediyorum. Bana da siz olarak hitap edilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Günay da "Bizim genel hitap şeklimiz böyle" diye yanıt verdi.



AHMET AZİZ NESİN İFADESİNİ FRANSA'DA VERDİ



Mahkeme Başkanı Ali Günay, sanık Ahmet Aziz Nesin'in Fransa'dan ifadesinin alınarak mahkemeye gönderildiğini belirtti. Sanık Ahmet Aziz Nesin'in ifadesinde, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü bu dava, Fransız hukuki yetkililerini ilgilendirmemektedir. 11 gün İstanbul'da hapis yatmama rağmen herhangi bir cezam olmadığını, özellikle 2016 yılındaki yargılama esnasında Türk hukuki yetkililerine anlattım. Bu konuyla ilgili size beyan edeceğim başka bir şey yoktur" dediği belirtildi.



YAKALAMA KARARI KALDIRILDI



Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Aziz Nesin'in ifadesinin alınmış olması nedeniyle hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti. Heyet, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.



14,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



İddianamede, sanıklar Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Aziz Nesin'in "Suç işlemeye alenen tahrik etme", "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından 2 yıldan 14,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisleri talep ediliyor.

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