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Gazeteci yazar Bahadıroğlu Sakaryalılarla buluşacak
7 saat önce
Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu Adapazarlılarla buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:11 Kaynak: İHA
Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu Adapazarlılarla buluşacak.
Adapazarı Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 22 Kasım 2019 Cuma günü gazeteci yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun söyleşisi gerçekleştirilecek. Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi'nde saat 19.45'te başlayacak konferansta Bahadıroğlu, tarih boyunca Türkiye'ye kurulan tuzakları anlatacak. Söyleşiyi isteyen herkes takip edebilecek. - SAKARYA
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