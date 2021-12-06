Gazeteci Yazar Behçet Alkan 'İleri Karakol' İsimli Kitabını İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteci Yazar Behçet Alkan 'İleri Karakol' İsimli Kitabını İmzaladı

06.12.2021 00:08
Gazeteci Yazar Behçet Alkan 'İleri Karakol' İsimli Kitabını İmzaladı

Gazeteci Yazar Behçet Alkan 'İleri Karakol' İsimli Kitabını İmzaladı Nevşehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'nın bugünkü konuk yazarı Behçet Alkan oldu.

Gazeteci Yazar Behçet Alkan 'İleri Karakol' İsimli Kitabını İmzaladı

Nevşehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'nın bugünkü konuk yazarı Behçet Alkan oldu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nın konuğu olan gazeteci Behçet Alkan, imza günü düzenledi.

Savaş muhabiri olarak görev yaptığı Suriye'de karşılaştığı olaylar ve savaşa dair izlenimlerini paylaştığı İleri Karakol Türkmen Dağı adlı kitabını imzalayan Alkan, kitapseverlerle sohbet etti.

Çıra Yayın Grubu tarafından oluşturulan stantta yoğun ilgi ile karşılaşan Alkan, konuya meraklı olanların sorularını da yanıtladı.

Afganistan, Arakan, Batı Afrika, Somali, Kenya ve Suriye'de görev yapan Alkan, Anadolu Ajansı'nın Nevşehir Bürosundaki görevinin yanı sıra aynı kurum adına savaş muhabiri olarak çeşitli coğrafyalarda görev yaptı.

Alkan, fuarın düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve yetkililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
'O bir savaş suçlusu' sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz 'O bir savaş suçlusu' sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor

Behçet Alkan, Nevşehir, Savaş, Kitap, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gazeteci Yazar Behçet Alkan 'İleri Karakol' İsimli Kitabını İmzaladı - Son Dakika


Son Dakika
01:11 Tek gol Burak Yılmaz'dan! Chelsea, deplasmanda Lille'i 2-1 yendi
01:08 Çeyrek final biletini garantiledi! Villarreal, deplasmanda Juventus'u 3-0 yendi
01:06 Şaşırtan sonuçlar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netleşti
00:48 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada birleşti
00:33 FED Başkanı Powell "Faiz artışı devam edecek" mesajı verdi
00:27 Bakan Koca, "büyük bir adım atıldı" sözleri ile duyurdu! Şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
00:14 "O bir savaş suçlusu" sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz
00:08 Büyük başarı! Burak Yılmaz, eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 01:58:53. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteci Yazar Behçet Alkan 'İleri Karakol' İsimli Kitabını İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement