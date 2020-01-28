Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar'daki liselilerle seminerde buluştu - Son Dakika

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Gündem Analizi" konulu seminere konuk oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızıltaş, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, liseli öğrencilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin dünü ve bugününe dair değerlendirmelerde bulundu.

Kızıltaş, kısa bir süre öncesine kadar gerek Avrupa'nın gerekse ABD'nin istediği her şeyi yapmaya çalışan, kendi çıkarlarını pek düşünmeyen bir ülke olan Türkiye'nin 2010'dan beri bağımsızlığını kullanan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve 82 milyonun menfaatine aykırı her şeyi reddeden bir ülkeye dönüştüğünü kaydetti.

Türkiye'nin kendi yolculuğunu sürdürdüğünü aktaran Kızıltaş, "Sırf bu yüzden çeşitli saldırılara maruz kaldı. Bunlardan en belirgini olan da 15 Temmuz darbe girişimiydi. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar ama elhamdülillah başaramadılar." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Kanal İstanbul'a yönelik sorularını da yanıtlayan Kızıltaş, projenin çevresel durumu, siyasi boyutu ile sosyal ve kültürel etkilerine değindi.

Projenin tüm denizcilik risklerini ortadan kaldıracağını, can ve mal güvenliğini sağlayacağını belirten Kızıltaş, "Kanal İstanbul, 2011'de açıklandı. Bugüne kadar 7 üniversiteden 36 ana sahada 200 bilim adamı yıllar süren çalışmalar yaptı. Projenin yaşam alanlarına etkisi olmadığını, deprem ve tsunamiyle alakası olmayacağını, stratejik olarak bu ülkeye çeşitli imkanlar kazandıracağını 13 bin sayfalık raporla ortaya koydular. Ekonomiye sağlayacağı katkılar da var. Onlardan biri de istihdam. Kanal İstanbul, binlerce insana iş imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından, gençler Kızıltaş'a çiçek takdim etti.