Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar'daki liselilerle seminerde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar'daki liselilerle seminerde buluştu - Son Dakika

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar'daki liselilerle seminerde buluştu

6 saat önce

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Gündem Analizi" konulu seminere konuk oldu.

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar'daki liselilerle seminerde buluştu, System.String[]

Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Gündem Analizi" konulu seminere konuk oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızıltaş, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, liseli öğrencilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin dünü ve bugününe dair değerlendirmelerde bulundu.

Kızıltaş, kısa bir süre öncesine kadar gerek Avrupa'nın gerekse ABD'nin istediği her şeyi yapmaya çalışan, kendi çıkarlarını pek düşünmeyen bir ülke olan Türkiye'nin 2010'dan beri bağımsızlığını kullanan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve 82 milyonun menfaatine aykırı her şeyi reddeden bir ülkeye dönüştüğünü kaydetti.

Türkiye'nin kendi yolculuğunu sürdürdüğünü aktaran Kızıltaş, "Sırf bu yüzden çeşitli saldırılara maruz kaldı. Bunlardan en belirgini olan da 15 Temmuz darbe girişimiydi. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar ama elhamdülillah başaramadılar." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Kanal İstanbul'a yönelik sorularını da yanıtlayan Kızıltaş, projenin çevresel durumu, siyasi boyutu ile sosyal ve kültürel etkilerine değindi.

Projenin tüm denizcilik risklerini ortadan kaldıracağını, can ve mal güvenliğini sağlayacağını belirten Kızıltaş, "Kanal İstanbul, 2011'de açıklandı. Bugüne kadar 7 üniversiteden 36 ana sahada 200 bilim adamı yıllar süren çalışmalar yaptı. Projenin yaşam alanlarına etkisi olmadığını, deprem ve tsunamiyle alakası olmayacağını, stratejik olarak bu ülkeye çeşitli imkanlar kazandıracağını 13 bin sayfalık raporla ortaya koydular. Ekonomiye sağlayacağı katkılar da var. Onlardan biri de istihdam. Kanal İstanbul, binlerce insana iş imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından, gençler Kızıltaş'a çiçek takdim etti.

Bağcılar Belediyesi, Ekrem Kızıltaş, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nusret Gökçe, Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar para yardımı yapacağını duyurdu
İBB, deprem bütçesini 2,5 kat artırarak 341 milyon TL'ye yükseltti Demet Akalın, Elazığ'a gönderilen yardımların yağmalandığı iddiasına ateş püskürdü Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:31:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Bağcılar'daki liselilerle seminerde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]